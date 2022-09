Próximo sábado: retorna Radio Chopo con rock en vivo

C

omo un servicio a la comunidad chopera, adelantamos la cartelera del Tianguis del Chopo para el próximo sábado 10 de septiembre: ese día reinician los conciertos en vivo en Radio Chopo; además de la tocada de reapertura, se llevará a cabo la mesa Historias de Avándaro y más allá, por los 51 años del festival. Participarán chavos de aquella época que fueron testigos del suceso y otros que no. Por supuesto, aquellos chavos ahora son respetables señores, eso sí, muy rocanroleros. Estarán: Ramón Bozzo Ochoa, de Peace and Love; el escritor Federico Rubli; el músico Víctor Moreno; Rafael Acosta, de Los Locos del Ritmo; el autor del libro Guaraches de ante azul, Federico Arana, quien además es fundador de Naftalina; Carlos Krap Aldave, ex mánager de Toncho Pilatos y colaborador de la revista Conecte; Juan Jiménez Izquierdo, autor de un libro sobre Avándaro, y el músico y promotor tijuanense Álex Perales. El moderador será Carlos Martínez Pérez.

Al terminar la charla, el rock en vivo lo ejecutarán El Brujo, La Máquina de Sueños y Rostros del Sol, y cierra el cartel el trío Esparza, Moreno y Villafuerte. Las actividades se iniciarán a las 11 horas. Nosotros estaremos por allá saludando a algunos contemporáneos.

Una firma para el Tianguis Cultural del Chopo

Un historial como el que avala al Tianguis del Chopo es ignorado por muchos, entre ellos los funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, responsables del reordenamiento de los vendedores invasores de las banquetas de la calle Aldama, desde Camelia hasta Eje 1 Norte. De regreso a la historia del Chopo es bueno recordar que este 4 de octubre el tianguis celebra 42 años en el rol. Pero es bueno señalar que su inicio como mercado rocanrolero y callejero se dio al ser desalojado del Museo Universitario del Chopo.