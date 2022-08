No hubo respuesta inmediata de Pekín. La cancillería desestimó antier las quejas de Taiwán sobre los aviones no tripulados al considerarlas como nada para armar un escándalo . Durante una visita a las fuerzas armadas en las islas Penghu, Tsai criticó a China por su actividad con drones.

El portavoz del comando de defensa de Kinmen, Chang Jung-shun, añadió que se disparó balas justo antes de las 18 horas contra el dron que se acercó al islote Erdan, y previamente se usaron bengalas. El avión no tripulado voló de vuelta a China, indicó.

Quiero decirles a todos que cuanto más provoque el enemigo, más tranquilos debemos estar , declaró Tsai a los oficiales de la marina. No provocaremos disputas, y ejerceremos la autocontención, pero eso no significa que no vayamos a contratacar . Las islas Kinmen se encuentran en su punto más cercano a sólo unos cientos de metros del territorio chino, frente a las ciudades chinas de Xiamen y Quanzhou.

Islas Salomón suspenden visitas de marinos de EU

Mientras, las Islas Salomón suspendieron todas las visitas de la marina de Estados Unidos, informó la embajada de Washington en Australia, lo que nutrió las preocupaciones sobre la creciente influencia de China en la región del Pacífico.

Estados Unidos recibió una notificación formal del gobierno de las Islas Salomón sobre una moratoria para todas las visitas navales, a la espera de que se actualicen los procedimientos de protocolo , informó una portavoz de la embajada en un comunicado.

La noticia se produce una semana después de que Estados Unidos afirmara que a uno de sus patrulleros se le negó el derecho de repostar en la capital de este archipiélago del Pacífico, Honiara.