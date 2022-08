Cuando finalmente pudo comenzar a investigar, Guzzoni se dio cuenta de que la historia tenía muchos matices. Como que la prensa había establecido un eslogan sobre las cosas, entonces me parecía importante revisitar el caso con perspectiva (de género). Cuando ocurrió, nuestras sociedades no estaban cruzadas también por tantos elementos con esa perspectiva, entonces me parecía importante imaginarme en ésta, tercera o cuarta ola feminista, de tanta potencia política, si incluso con eso, al parecer uno todavía tenía la sensación de que la élite seguía perpetuando su poder y operando desde la impunidad , afirmó.

El caso Spiniak involucraba a empresarios y políticos de la derecha chilena. Tenía muchos elementos controversiales, y eso me pareció que los medios de comunicación hegemónicos habían establecido una mirada sobre el caso que no era exactamente la que muchos sospechábamos. Entonces consideré que debía volver a ser investigado, a ser contado. Ése es un poco el espíritu original de la película , explicó el realizador.

Me entretiene dialogar con la realidad

La labor en el cine que inspira al chileno está relacionada con su entorno, pero también es complementada por sus preocupaciones personales. Me inspira mucho la realidad, pero me parece interesante versionarla, resignificarla, interpretarla, no hacer ejercicios tan miméticos de la realidad, o con afanes periodísticos o históricos tan rigurosos. Lo que me entretiene es dialogar con la realidad, pero poner mis propias obsesiones ahí. Un poco por eso decidí hacer una ficción , detalló Guzzoni.

Su contacto actual con el séptimo arte proviene de las posibles lecturas a las que le permite acceder y plantear. Lo maravilloso del cine es que hace posible instalar diferentes miradas sobre el mundo. Tener directamente una intención comercial o de audiencias. En mi caso me importa mucho el público, pero también, sobre todo, cuáles son mis obsesiones. El cine ha sido el camino para poder desarrollarlas. En general, advierto ciertos afectos que son un poquito más incómodos y en eso me interesa también poner la mirada , añadió el cineasta.

Sin embargo, su posición como sujeto político y creador de historias está relacionada directamente con lo que vive Chile. Vengo de un país donde es difícil que la realidad no me cuestione o interpele, no me haga pensar. Más allá de cualquier posición pretenciosa, creo que tengo una responsabilidad ética de poder agregar servicio en mi trabajo. El cine es como una pequeñita herramienta de reflexión; tampoco tengo la intención de cambiar al mundo, pero sí de poner un granito de arena para pensarlo , sostuvo.

Blanquita, realizada bajo coproducción mexicana, será estrenada en el 79 Festival de Cine de Venecia el 4 de septiembre. En dicho encuentro cinematográfico la cinta competirá en la sección Orizzonti, que reúne al mejor cine independiente y de propuesta estética en el plano internacional. En México y Chile todavía están pendientes las fechas y sedes de estreno.