Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de agosto de 2022, p. 6

El embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, informó que hay 100 piezas pendientes de restitución que fueron decomisadas en ocho ciudades italianas y pertenecen a cuatro culturas del Golfo de México.

El diplomático, quien participó en el último día de actividades del Foro de Restitución y Conservación del Patrimonio, el cual se realizó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó que se mantendrá pendiente en el avance de la dictaminación y restitución de las piezas.

“De esas piezas hay un lote que se decomisó en la ciudad de Monza, al norte de Italia. Se trata de 26 piezas que provienen de siete países diferentes de América Latina y se nos pidió a las siete naciones que dictamináramos y estableciéramos si las piezas pertenecen a nuestra historia y cultura, pero hasta el momento sólo México ha realizado la dictaminación.

Hay una fecha límite para hacerlo, por lo que se corre el riesgo de que no recuperemos esas piezas porque los países no han dictaminado o no saben hacerlo.

Apoyo para realizar los peritajes pendientes

En la mesa del foro Cooperación internacional y buenas prácticas en la restitución de bienes arqueológicos, históricos y artísticos del patrimonio cultural , García de Alba propuso que México enseñe a los países que no saben dictaminar ni hacer peritajes en tiempos breves.