“Descubrí que mucha gente escribía memorias. Éramos parte de un movimiento feminista triplemente liberador: para gays, negros y mujeres en los años 70 y 80, y todos iban alrededor de testimonios personales. En estos grupos le decíamos al mundo: ‘nosotros no somos como nos han descrito. No les vamos a decir lo que se siente ser nosotros’.”

Acompañada por Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gornick recordó que creció queriendo escribir una novela, pero encontré que no tenía el talento dramático para crear una historia que saliera de mi imaginación más pura y sentir la vida en una página. Como escritora me sentía estancada y me convertí en periodista durante muchos años .

▲ La reconocida escritora y feminista estadunidense Vivian Gornick profundizó sobre su escritura de memoria y de ensayos, en la conferencia inaugural inscrita a la cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Foto Pablo Ramos

Puntualizó: “Llevo escribiendo narrativa personal desde que escribí Apegos feroces; esto ya tiene 30 años, y pensé mucho en lo que se necesita para hacer literatura a partir de una historia personal”. De esa reflexión surgió La situación en la historia: El arte de la narrativa personal, texto del que leyó un fragmento el cual describe exactamente qué se necesita para escribir una memoria .

Vivian Gornick mencionó que “crear una persona desde nuestros yo no disfrazados es bastante desafiante. Se inventan personajes o voces que funcionan como sustitutos del autor. Es aquí donde se pone todo lo que el autor no puede decir directamente, con defensas, deseos antisociales, pero sobre todo para alcanzar una realidad propia.

La persona en una narrativa de no ficción no es sustituta. Los narradores son ellos mismos. No son inventados. El otro se identifica abiertamente con dichas declaraciones. Este narrador tiene la tarea monumental de transformar el bajo interés en una empatía requerida para una obra literaria que pueda ser interesante para el lector.

En torno a Apegos feroces, apuntó que al escribirla se basó en la idea de que su madre y su vecina Nettie “me habían convertido en una mujer. Las dos habían encontrado la desesperación. Una se había dedicado totalmente a la adulación del amor perdido; otra se había convertido en la puta de Babilonia. El hombre era lo más importante en la vida de una mujer.