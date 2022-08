Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón (...) No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores , sostuvo Lavrov en conferencia de prensa. Espero que la investigación se complete con rapidez , añadió.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, declaró: definitivamente no es nuestra responsabilidad; no es nuestra ciudadana, no estaba en nuestro territorio, no nos interesa .

Mientras, Estados Unidos acusó a Rusia de una intensificación inminente de los bombardeos en Ucrania, donde la guerra entra hoy en su sexto mes, en el contexto del día de la independencia ucrania, mientras el asesinato de Duguina suscitó llamados a la venganza entre sectores radicales rusos.

Llamado a estadunidenses a salir de territorio ucranio

La embajada estadunidense en Kiev alertó que Rusia podría atacar en los próximos días infraestructuras civiles y edificios gubernamentales en represalia por el asesinato, y llamó a sus ciudadanos a salir de Ucrania , a través de todos los medios de transporte terrestre privados disponibles .

Tras el repliegue de las fuerzas rusas de la región de Kiev a finales de marzo, los combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó lentamente terreno antes de estancarse, y en el sur, donde las tropas ucranias aseguran llevar a cabo una lenta contraofensiva.