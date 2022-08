Raúl Robledo

Domingo 21 de agosto de 2022, p. 20

Monterrey, NL., Organizaciones no gubernamentales solicitaron al gobernador emecista, Samuel García Sepúlveda, y a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, acatar las recomendación hecha el mes pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para garantizar la protección de la infancia y en caso de no hacerlo demandaron que la fiscalía estatal y la misma CEDH establezcan las sanciones correspondientes.

El 8 de julio la comisión emitió el documento 005/2022 por la exposición en redes sociales del bebé Emilio, que está a cargo del DIF Capullos, por parte de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien durante el segundo fin de semana de enero pasado se lo llevó a la casa que comparte con el mandatario estatal.

El 5 de agosto el organismo defensor de los derechos humanos dio a conocer que el DIF estatal no aceptó dicha recomendación; por ello se pronunciaron al respecto la Red por los Derechos de la Infancia en México, Save the Children, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Arthemisas por la Equidad, el Colectivo Nosotros, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, Pro Salud Sexual y Reproductiva, así como Zihuame Mochila. “Instamos a la CEDH y la Fiscalía General de Justicia del estado para que, en caso de no aceptar las recomendaciones, determinen las responsabilidades correspondientes y establezcan las sanciones derivadas de la reincidencia en el actuar, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas que rige a los y las servidoras públicos", difundieron.