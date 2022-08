D

espués del 10 de junio y de Avándaro el rock en vivo regresó al clandestinaje; iniciaba la década de los años setenta y sólo se podía escuchar rock grabado: el Three Souls sacó su primer disco en 1971 y el segundo un año después; de Peace & Love circularon dos Ep antes de su Lp; el acetato de El Ritual salió en el 71 y Javier Batiz lanzó su Coming home ese año y otro Lp en 72. Un disco sencillo editado bajo el sello Epic de CBS en 1971 contenía Under the sign of Aquarius ( Bajo el signo de Acuario), Save my soul ( Salva mi alma) y Live it up, mama ( Agarra tu onda). Estas tres rolas fueron una sorpresa para la chaviza de aquellos años: rock macizo y preciso las dos primeras, mientras la tercera, además, mostraba tintes bluseros. En cuanto a las letras, en español, eran directas y acordes a la época. Pablo Cáncer, voz y guitarra; Sergio Acuario, bajo; Carlos Escorpión, guitarra y Héctor Virgo, batería, son nombre e instrumentos que aparecen en los créditos de ese Ep. Pablo, Sergio y Carlos eran los hermanos González Rodríguez y casualmente, en ese orden, han dejado este plano. Carlos apenas el pasado 17 de agosto. Los tres, aparte de rocanrolear, tenían otras actividades: Pablo, diseño; Sergio, periodista y escritor y Carlos, arquitecto. Este espacio les desea, de coraza, mucha luz a los tres. PD. Pablo y Carlos le invitaron el primer ron a su servidor cuando recibió su primera orden de trabajo como reportero.

Sesión de Escucha - New Wave Mexicano (1980-1989)

Un selecto grupo de estudiosos del rock mexicano conformado por personalidades dedicadas a la música, al periodismo, antropología social, docencia, literatura y actividades afines, han fundado la agrupación Colectiva-Mente, organización dedicada, justo, a dar a conocer la historia del ritmo que ha permeado diferentes generaciones de jóvenes en nuestro país. Dentro de su esquema, Colectiva-Mente ha creado el apartado Observatorio del Rock Mexicano dedicado a programar diversas actividades, por ejemplo, difundir material sonoro ignorado por los medios masivos de comunicación. En esta ocasión, el Observatorio invita a su primera Sesión de Escucha - New Wave Mexicano (1980-1989)- donde los ponentes, Miriam Canales y José Hernández Riwes, abordaron el contenido e historial de grabaciones originales y, de otras recuperadas, realizadas por bandas protagonistas del género: Syntoma, Volti, Nathabisk, El Escuadrón del Ritmo, Década 2, Silueta Pálida, Los Agentes Secretos, Casino Shanghái, Size, Duda Mata, Ninot, Pedro y las Tortugas y Alquimia. En esta reunión se rescatarán nombres de músicos en activo, la lista es larga, pero aquí mencionaremos a tres –no es falta de cariño, sino de espacio– Walter Schmidt, Humberto Álvarez y Alquimia, quien fue una de las primeras cantantes en formar parte del elenco de Rock en tu idioma, sin embargo, como se sabe, esta banda decidió seguir por la libre y grabar el disco Coatlicue con integrantes de Oxomaxoma. La cita para esta escucha de new wave es el lunes 23 a las 17 horas en el Centro Cultural Casa del Tiempo, Gral. Pedro Antonio de Los Santos 84, San Miguel Chapultepec.