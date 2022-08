El Frayba enumera también los casos de persecución policiaca y judicial a defensores, que en las actuales condiciones de violencia e impunidad en la región se han profundizado. El sistema de justicia en Chiapas amedrenta y criminaliza a las personas defensoras , como sucedió con cinco luchadores sociales de San Juan Cancuc, quienes se oponen a la militarización de su territorio y la imposición de megaproyectos, y con la reciente solicitud de orden de aprehensión contra el sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, emitida por la Fiscalía General del Estado el 21 de junio , en relación directa a sus acciones de caminar la paz y cuidar la casa en la región de los Altos .

El ambiente de hostigamiento judicial y criminalización, del que el gobierno estatal es cómplice, no hace más que avivar las ansias de una vida buena, digna y de seguir construyendo caminos para la paz . Cabe agregar a Cristóbal Santiz, defensor de Aldama, donde los paramilitares de Chenalhó no dejan de disparar; luego de estar encarcelado, sigue bajo arrestro domiciliario por acusaciones que no han sido demostradas.

Otro caso de criminalización de defensores se dio el 15 de octubre de 2020, cuando tseltales de Chilón se manifestaron pacíficamente contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Durante el operativo detuvieron a los activistas comunitarios César y José Luis, y fueron víctimas de tortura y malos tratos . El 17 de octubre, César y José Luis fueron trasladados de forma exprés del penal regional de Ocosingo a El Amate de Cintalapa, sin previa notificación a la defensa”.

En el ya citado caso de Cancuc, donde luchadores comunitarios fueron acusados de asesinato, el Frayba exige una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez .

Asímismo, que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de cuya inocencia existen múltiples testigos , y que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población .