Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. a12

En 2018, Karla Ximena Serrano Olivares dejó su natal Zitácuaro al ser invitada por el entrenador Ignacio Zamudio, quien observó el potencial de la marchista cuando ganó la Olimpiada Nacional en Querétaro. Siempre quise ser campeona y ahora soy la mejor del mundo , dice con alegría la michoacana, quien regresó de Cali, Colombia, con su medalla de oro en la prueba de 10 mil metros en un increíble cierre que se viralizó en las redes sociales.

A la mitad de la competencia estaba en la pelea, di un plus, no sé de dónde me salieron fuerzas para dar ese último empujoncito, me emocioné, estaba feliz y bailé , evoca Ximena –así le gusta que la llamen–, al vencer, el 5 de agosto, a la japonesa Ai Ooyama cerca de la línea de meta y con récord personal de 46:24.35 minutos en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

En esas centésimas de segundo su mente se trasladó a sus inicios con el equipo Coyotes, el dejar a su familia y los sacrificios que hizo, pero sobre todo la imagen de su madre Lorena Olivares, una maestra de primaria que da clases en la secundaria de arte y danza.