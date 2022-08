Jared Laureles

El dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, demandó que se investigue a fondo a los dueños de las concesiones de la mina de carbón, en Sabinas, Coahuila, que colapsó el miércoles y en donde continúan 10 trabajadores atrapados, ya que –indicó– estarían involucradas autoridades locales.

Informó que hay versiones de que los propietarios de la mina son ex presidentes municipales de Sabinas, de una pareja con prestanombres. De ella se dice que es subsecretaria de Trabajo del gobierno de Coahuila. Son cosas que se deben investigar; si se comprueba que uno de los dueños de la concesión es la subsecretaria de Trabajo del gobierno del estado, es algo que demanda todavía una investigación mayor y por supuesto una obligación de hacer cumplir con la ley y que todo mundo la respete, ellos deberían ser los primeros , subrayó.

Entrevistado tras participar en el 16 Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical, convocado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el senador de Morena indicó que se estima que hay alrededor de 5 mil trabajadores mineros en la región carbonífera de Coahuila, en las minas bajo condiciones inseguras y en muchos lugares, verdaderamente inhumanas .

Reiteró que los trabajadores no están sindicalizados, no nos dejan sumarlos al gremio, porque cada vez que nos acercamos, de inmediato cambian las minas, las cierran, los despiden y no hay autoridad que obligue a las propietarios de los yacimientos a respetar la ley.

Son casi como trabajadores temporales sobrexplotados, con salarios muy bajos y en condiciones indignas, casi son pozos de carbón, ni siquiera se les puede considerar minas propiamente dichas porque no tienen ninguna condición de seguridad adecuada para proteger la vida de los trabajadores , comentó.

Gómez Urrutia se pronunció por investigar quién o quiénes tienen la concesión de estos pozos y afirmó que se requiere mayor control y revisión de las condiciones laborales en el sector minero.

Apuntó que se requiere una mayor intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para inspeccionar de manera frecuente las minas. Pero también, señaló, en la ley se establece que las empresas son las responsables de cuidar la seguridad y la protección de los trabajadores. Debería haber un trabajo muy estricto y sigue relajado, por eso cada rato ocurren tragedias , recalcó.

El líder nacional minero indicó que el gobierno de Coahuila debe colaborar con la STPS, ya que la región carbonífera de este lugar es la más rica en la explotación del mineral, y tiene la obligación de cumplir con la ley y hacer las inspecciones adecuadas en estrecha colaboración con autoridades federales del trabajo.