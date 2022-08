▲ El también poeta tocará con la Roster Band. No me dejen solo , dice. Foto Juan José Escobar Arroyo

Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 5 de agosto de 2022, p. 7

Una charla con Rafael Catana casi siempre comienza con risas, incluso antes de los saludos. En esta ocasión, además, de hablar acerca de su trayectoria de su gregarismo y de lo que lo hace feliz, se refirió a algunos de los temas que pueblan su cancionero: Mujer en la sombra, En la estación de Guadalajara, La reina, Pueblo de patinetas (nombre también de su programa en Radio Educación), Angelina, Nonoalco y Lluvia ácida.

En torno al último mencionado, Federico Arana apunta en uno de sus libros: “(Catana) dice ‘creo que no lloverá hasta que amanezca’, con lo cual queda demostrado que no todos los mexicanos son incapaces de usar correctamente la preposición hasta. Desde que leí a Catana me sentí a gusto”. La canción viene en el disco Polvo de ángel, grabado en 1991.

La travesía musical de Rafael Catana, como muchas otras, no tiene fecha exacta de inicio, baste recordar que él es parte del colectivo Rupestre fundando en la primera mitad de la década de 1980. Al respecto, señala: “Son muchos años. Celebré 30 años en el Teatro de la Ciudad cuando salió Terregal, en 2016. Ha sido intermitente, pero tengo más de tres décadas sin parar y de buscar la forma de no dejar de ser profesional, de no dejar de tocar y componer. Dejar de hacer esto, no me lo puedo permitir, porque es una decisión de vida. A pesar de que después de la muerte de Rockdrigo pasaron muchas cosas y que el 87 fue un año negro para mí, ahí seguiemos”.

Existe mucho el yo-yo

Es conocido el gregarismo conseguido por el veracruzano. Afirma: “Tiene que ver con la herencia de ser colectivo, de ser de izquierda y aprender del apoyo mutuo que es una de las mejores frases del anarquismo. Olvidar el individualismo: en los artistas, por desgracia, existe mucho el ‘yo-yo’; hasta los artistas comunistas, anarquistas tienen el yo muy presente. El individualismo nos está matando. Cuando me juntaba con los infrarrealistas –todavía lo hago– era un poco más el trabajo colectivo, y entre los músicos de canto nuevo y los de rock hay una visión del mundo que tiene que ver con lo colectivo”.

Al referirse a los momentos fuertes que han permeado su carrera, el también poeta reflexiona: “La felicidad existe por momentos y la tragedia, también. En la vida éstas se combinan: de pronto tocas alrededor de un edificio que se acaba de caer o en un teatro, en alguna ciudad de Alemania o en Durango. Tocas y eso te hace feliz.

“De repente sale la lucha para poder sobrevivir. Por ejemplo, en el proceso de la pandemia perdí dos hermanos –de esto no me gusta hablar–, así como a más de 15 roqueros. Fue algo duro y todos chillamos. Un día me escribió un chavo que se acuerda que fui a tocar en el 85 a su edificio que se había caído, pero ahora me recuerda con alegría.”