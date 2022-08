“R

usia, dispuesta a negociar con EU sobre desarme nuclear...”, Moscú acusa a Washington de involucrarse en los combates de Kiev , China califica la visita de Pelosi a Taiwán de traición deplorable , Tensión entre China y EU pasa factura a los mercados; el peso retrocede ante el dólar... , Índice del miedo refleja preocupación de inversionistas , La ONU alerta sobre la desaparición del mundo debido a la cantidad de armas nucleares y el cambio climático... , todos, titulares de La Jornada de esta semana.

Suspendidos en lo efímero del instante que pasa sin coincidir ni en la conciencia ni en la sensibilidad del ser humano. Es un modo de pasar también ese centro desprendido del centro y más todavía desprendido del campo de la sensibilidad, lo que ni en sueños acontece, al menos en esa forma. Pues, con los sueños no se desvanecen, más rápidamente, cuando han nacido sólo de ellos, y la sustancia es meramente sensible. Son entonces esos inasibles y casi sin argumento los que nos dejan huella, efímeros por inasibles y no sólo como afecciones de la sensibilidad o emanaciones de ella. Mantienen en común el pasar sin pasar, como humo desprendido, como esencia desvaneciente.