Viernes 5 de agosto de 2022, p. 4

Bogotá. Creció en un puerto menesteroso del Pacífico de Colombia al ritmo de tambores, marimbas y el eco de la violencia. Aunque en Buenaventura jamás escuchó una ópera, hoy Betty Garcés seduce al mundo como una de las sopranos afros más importantes de América Latina.

De sonrisa dulce y conversación apacible, la mujer de 39 años nunca ambicionó el éxito que la llevó a vivir en Alemania desde el invierno de 2009 y cantar en escenarios de más de 20 países.

Nunca me imaginé que me fuera a ocurrir a mí, porque, lastimosamente, el entorno en el que crecí en Buenaventura no me daba muchas oportunidades de soñar , sostiene Garcés en conversación con la Afp en el teatro Colón de Bogotá.

Enmarcada en una selva exuberante a orillas del océano Pacífico, su cuna, de unos 315 mil habitantes, es afro (91 por ciento), abatida por la pobreza (41 por ciento), el desempleo (18 por ciento) y la violencia del narcotráfico.

Sus padres, un profesor de matemáticas y una artista, motivaron a sus hijas a migrar a la aledaña ciudad de Cali, aunque ellas entenderían sólo años después sus razones .

Somos tres hermanas y a cada una nos mandaron a Cali a vivir cuando teníamos 14 años para protegernos (...) El ambiente estaba cambiando, se estaba volviendo agresivo en Buenaventura, reconoce la cantante de prendas negras que contrastan con el rojo de un collar indígena en el cuello.

La artista estudió primero en el conservatorio de Cali, pero su talento conmovió a uno de sus profesores, quien se empecinó en gestionar una beca alemana.

Especialista en lied, concierto, música de cámara y ópera, su voz ha llegado a prestigiosos escenarios, como el Parco della Musica de Roma, el Teatro Real de Madrid, el Gulbenkian Hall de Lisboa, el Prince Mahidol Hall de Bangkok y la iglesia de San Eustaquio en París.

Pero alcanzar la cima del canto lírico le ha valido más de una batalla.

En este sistema se tiende a encasillar mucho; hay muchos moldes (...) en cuanto a que soy negra, latina o americana, de talla grande, de contextura grande, y sueno y me veo muy diferente a lo que esperan.

Del llanto al canto

Cumbias, currulaos, arrullos, salsa y otros ritmos de influencia africana vibran en cada esquina de Buenaventura, pero la enseñanza profesional es escasa.