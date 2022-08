Juan Manuel Vázquez

No hubo presupuesto a tiempo. Esa es la única realidad por la que la selección femenil de futbol americano no viajó como estaba planeado al Mundial en Finlandia. No contar con el dinero para liquidar las reservaciones provocó la cancelación en junio y que se duplicara el costo del traslado, de los 2.5 millones de pesos como estaba previsto, a más de cinco millones para resolver este lío.

Esto lo admite el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, César Arturo Barrera Sánchez, quien relata que tras la cancelación buscaron otras cotizaciones, pero no les garantizaban que llegaran a su destino.

Quiero dejar claro que si hoy ellas están en Finlandia es gracias a que Conade proporcionó los recursos, porque cree en las capacidades de las jugadoras , insistía Barrera.

En una conferencia en las instalaciones de CNAR, Barrera Sánchez resistió cuanto pudo para admitir que la única razón por la que no pudo tener los boletos para emprender el viaje el miércoles, y no tener que resolver de última hora y perdiendo el primer partido del Mundial, fue que no tuvo los recursos para liquidar la primera reserva con una agencia.

Además de que reconoció que si hubiera sido transparente con la información que proporcionó a las jugadoras, quizás se habría evitado esta polémica que tuvo episodios de mensajes virales en redes sociales y la manifestación que bloqueó carriles de Río Churubusco el viernes por la noche.