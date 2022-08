Dividido en dos contingentes, el plantel de 23 jugadores, comandado por el técnico Andrés Lillini, emprendió el viaje a Europa sin otro objetivo que aprovechar su regre-so al plano internacional. Jugar este partido es de las cosas más importantes que me ha tocado vivir en mi carrera , confesó el zaguero Arturo Palermo Ortiz, uno de los pocos elementos mexicanos que, en la edición de 2014, enfrentó con el León al conjunto catalán.

Los universitarios guardaron mesura al hablar del Barcelona, un rival –según Ortiz– que por su grandeza te quita las aspiraciones. Aun así tenemos la ilusión de ganar, de disfrutar una experiencia que seguramente será inolvidable. Es un orgullo. Ante estos equipos no se pueden cometer errores. Debemos ser inteligentes y aprovechar los momentos , agregó.

El condimento especial es el regreso de Alves, el jugador con más títulos en la historia, a la que fue su casa durante dos etapas en el futbol español. La penúltima vez que estuve (en el Barça) me sacaron por la puerta de atrás , expresó el brasileño sobre su salida en julio pasado; después se acabó mi contrato. La vida me regala esto. Podré despedirme del Camp Nou como me hubiera gustado .

Aunque se trata de un partido amistoso, Efraín Velarde, quien fue miembro del plantel universitario que conquistó el trofeo Santiago Bernabéu en 2004 ante el Real Madrid, dijo que los reflectores del mundo están puestos sobre Pumas y que el objetivo, como se los inculcó Hugo Sánchez en aquella etapa, es aspirar a lo más alto.