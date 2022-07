Lo ofreció al Real Madrid, al Bayern Múnich, PSG, Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid y, según rumores, hasta al Nápoles. A CR7 le hubiera gustado volver con los merengues, pero se fue en malos términos del Santiago Bernabéu.

Descartado el regreso a donde fue un ídolo, el Bayern tampoco intentó ficharlo porque alteraría su ecosistema salarial. El Barcelona no tenía dinero y el PSG maneja a duras penas egos desmedidos como para enredarse con otro perfil similar.

Sólo le quedaron dos opciones: el Chelsea y el Atlético de Madrid. Pero el primero decidió apartarse y a Mendes no le quedó otra opción que el equipo de Diego Simeone.

Nadie sabe si jugará o no en el Atleti. Algunos dicen que sí, pues es el único destino apetecible que le queda, a no ser que quiera irse al Nápoles. Lo que sí parece muy claro es que no volverá a defender los colores del United, al menos mientras este no dispute la Champions.