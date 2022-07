Alondra Flores Soto

Esculturas cadavéricas que obligan a mirarse en el espejo de la muerte y cuadros con escenas de la crucifixión esperan la visita del espectador en Daniel Hourdé en México, exposición en el Museo de la Cancillería. Durante la inauguración, el artista francés celebró la oportunidad extraordinaria de mostrar por primera vez su trabajo en nuestro país, porque observa correlaciones entre el arte mexicano precolombino y el posterior a la Conquista: Hay similitudes entre las temáticas, como la expresión de la vanidad y su transgresión de la muerte .

Una veintena de esculturas, dibujos, pinturas y objetos decorativos conforman esta muestra instalada en el edificio virreinal del Centro Histórico, a unas cuadras de los tzompantlis con cráneos del Templo Mayor. París-Tenochtitlan , se agregó al título de la exposición que enlaza a Francia y México con la fascinación por la representación de la muerte.

El arte ayuda a la vida. ¡Viva México! , exclamó el escultor y dibujante en un discurso que se esforzó en pronunciar en español durante la ceremonia de inauguración que encabezaron la noche del miércoles el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.

El secretario de Relaciones Exteriores declaró que esta obra contemporánea del arte francés tiene con México vínculos esenciales simbólicos civilizatorios que finalmente construyen el vigor y la profundidad de la relación entre los pueblos. La cultura no sólo no es un lujo, sino que es una dimensión esencial de las relaciones entre los pueblos. Yo diría que cualquier política exterior sin cultura no lo es .

Ebrard Casaubón señaló que la cancillería hace un esfuerzo de intercambiar arte con Francia y otros países en un diálogo cultural, que es sobre todo esperanza sobre el futuro de la humanidad . Resaltó el interés, en una tarde lluviosa, por cruzar la ciudad para acudir a la cita con Daniel Hourdé; el funcionario estuvo acompañado por Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero; el curador Aldo Flores; Arturo Aguilar, quien gestionó el proyecto, y Pablo Raphael de la Madrid, en representación de la Secretaría de Cultura federal.

Universo onírico