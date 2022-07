También mencionó el nombre de Jorge Real Sánchez, director de Participación Ciudadana en la alcaldía Miguel Hidalgo; al ex perredista Carlos Reyes Gámiz, que apoyó a Acción Nacional en las pasadas elecciones, así como el nombre de Alfredo Canales Leyva.

“Vamos a pedir a la fiscalía y, en su caso, que proceda porque evidentemente ninguno de esos funcionarios va a actuar sin la venia de sus alcaldes, la titular de Cuauhtémoc –Sandra Cuevas– y el titular de Miguel Hidalgo –Mauricio Tabe–. Hacemos un llamado a los alcaldes de oposición a que no intervengan”, instó Pliego.

Al mencionar que no estamos de florero , el morenista hizo un llamado a sus correligionarios a que respeten al partido y sus procesos internos.