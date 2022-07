Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de julio de 2022, p. 33

Hace unos cinco años se realizaron trabajos para ampliar la capacidad del drenaje en avenida Tláhuac y Aquiles Serdán, de la colonia Santiago Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac. Tardaron casi un año en concluirse, pero no funcionó porque el agua baja con mucha tierra y basura, las rejillas se tapan y todo esto se inunda , explicó Argelis Acevedo, quien no deja de moverse por su local de servicios turísticos para reacomodar el mobiliario e iniciar una limpieza profunda tras desalojar el agua que alcanzó anteayer una altura de 40 centímetros por la intensa lluvia.

Un murete construido al frente del local para prevenir inundaciones, que se eleva 60 centímetros sobre el nivel de la banqueta y abarca seis locales contiguos, resultó también insuficiente para evitar que el agua de lluvia entrara. Padecen hasta cuatro inundaciones al año en temporada de lluvia.