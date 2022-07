Normalmente he dirigido obras serias: dramas, tragedias; ya tenía muchas ganas de dirigir una comedia, yo se lo había dicho a Morris (Gilbert, de Mejor Teatro). Y de repente me cae en las manos este texto que creo que tiene los dos ingredientes , señaló.

En la puesta en escena se observan guiños a obras de Chéjov como La gaviota, Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos. A partir de ahí el dramaturgo estadunidense arma un potaje tremendo, lleno de risas y contradicciones. Hace una obra que trata los temas que hoy nos son muy importantes, como la tolerancia, el amor, la ecología, que toca el dramaturgo ruso, pero Durang los hace contemporáneos, y los trae a nuestra época como el también cuentista lo hizo a principios del siglo XX , agregó Singer.

Los guajolotes salvajes también será la obra con la que la actriz Margarita Gralia retorne a los escenarios. Es tan importante para mí regresar al teatro y no podía hacerlo en mejores condiciones, con todo lo que está pasando. Para mí, sí es un momento especial y no podría volver si no fuera con gente con la que me sintiera a gusto, protegida, divertida .

Gralia había sido considerada para la obra desde hace alrededor de siete años. La actriz conocía el texto, pero las condiciones no se habían presentado hasta ahora. Creo que la comedia es algo serio, hacerla bien es hacerla en serio, y no podía haber mejor director para esta obra que Enrique Singer ni mejor elenco , sostuvo la actriz quien se ha propuesto hacer de Masha, su personaje, una cabrona adorable .

El actor Roberto Blandón también celebró la capacidad de la comedia para plantear temas difíciles. Es una obra muy humana que, aunque se disfrace un poquito de comedia, de farsa, de teatro del absurdo, de familias disfuncionales para decir las cosas, en el fondo, da ideas morales, sociales, civiles, a través de la comedia, que es lo más divertido. Puedes criticar muchísimo, y hay partes que son dramáticas, pero que, a su vez, dicen la verdad, que nos puede doler como seres humanos y la gente se puede reír , indicó.

La actriz Beatriz Moreno considera que Los guajolotes salvajes también representa un nuevo comienzo para el teatro en México, tras la pandemia. El teatro se puede volver a levantar mientras haya gente con pasión, conocimiento sobre el tema y profesionalismo .

La puesta se escenificará los viernes, sábados y domingos a partir del primero de septiembre en el teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.