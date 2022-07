Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 28 de julio de 2022, p. 5

El poeta y escritor tabasqueño Carlos Pellicer Cámara (1897-1977) tuvo siempre una relación cercana con las artes, en especial la pintura. Gracias a su amistad con las grandes figuras de su época, logró reunir una colección en la que muchas de las piezas fueron obsequios de sus amigos.

Al fallecer el también museógrafo y político, su sobrino Carlos Pellicer López heredó la mitad de la colección pictórica de su tío, estimada en 651 piezas, que a principios de año donó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) para su resguardo en el Museo Nacional de Arte (Munal).

Por primera vez se exhibirá una selección de casi 200 obras, entre pintura, grabado, dibujo y fotografía de la colección con el título Carlos Pellicer: Amistad y memoria, muestra que coincide con el 40 aniversario de la fundación del Munal. La exhibición comprende varias piezas del pintor y dibujante duranguense Mario Alonso Ostolaza (1912-1989), amigo de la familia, cuyo acervo había heredado Pellicer López y decidió incluir en la donación del pasado 16 de enero.

Una obra emblemática de la exposición, curada por Pellicer López y María Estela Duarte, es el retrato que Diego Rivera le hizo en 1942. Pellicer Cámara también fue retratado por el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, por el escultor Herbert Hofmann Isenbourg (en bronce), por el escultor colombiano Gustavo Arcila, el paisajista Alfonso Ayala, Mario Falcón y Mateo Herrera cuando este último era director de la Academia de San Carlos, expresa su sobrino en entrevista.

Pellicer Cámara correspondió el retrato al carbón de Herrera, hecho en 1918, con un soneto de su autoría. Se sabe que hubo una pequeña reunión en la Academia para intercambiar estos regalos , anota Pellicer López.

La colección del poeta comprende también obras de José Clemente Orozco, Joaquín Clausell, Dr. Atl, Roberto Montenegro, Nahui Ollin, Saturnino Herrán, Julio Ruelas, Julio Castellanos, Manuel Rodríguez Lozano, Chucho Reyes, Juan Soriano, Armando Salas Portugal y José María Velasco. La lista es larga.

Mi tío fue el primero en hacer una exposición de Velasco. Entonces conoció y trató a sus hijas, quienes, me imagino, en agradecimiento le regalaron dibujos, estudios y algún cuadrito. Al final de su vida, cuando mi tío tuvo un poco de dinero para un viaje que no pudo hacer, lo utilizó para comprar dos grandes cuadros de Velasco. Por desgracia no están en la colección porque los robaron de su casa en octubre de 1976.