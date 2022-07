La también narradora destacó en noviembre pasado, cuando ya padecía la enfermedad: “Necesitamos volcar todo nuestro amor en los niños y ayudarlos a que vean el mundo de otra forma, que no todo es terrible, como a veces creemos; deben tener una concepción de futuro más clara y definida.

Janette Francisco, hija de la poeta, dijo a este diario que su madre sufrió un accidente gastrointestinal el domingo pasado y falleció la noche siguiente en el Instituto Nacional de Cancerología. No murió de cáncer. Recibía un tratamiento por una deficiencia en las propiedades de la sangre , explicó.

▲Antonia Robles Aragón durante una de las entrevistas que otorgó a La Jornada. Foto Pablo Espinosa

Fascinada por el gozo, Antonia Robles escribió Húmeda luz, un libro donde puedo decirlo todo, donde puedo nombrar de una y mil maneras el símbolo fecundo. La poesía me otorga libertad para expresar, con lenguaje exuberante, el encuentro de dos cuerpos .

Perteneció a la Sociedad de Autores y Compositores de Música y fue egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México.

Janette Francisco mencionó que admiraba a su madre por su generosidad: A ella no le importaba dónde o con quién estuviera y tenía ese ángel que hacía que los niños se acercaran a ella; les regalaba un juguete o cualquier cosa significativa que tuviera a la mano. Hacía collares, pulseras con colorines y se los regalaba. Amaba a los niños, esos seres que pueden ver el alma de las personas .

Su marca, continuó, era la generosidad y el amor: Daba sin mirar a quién. A un primo que tenía pesadillas le hizo un poema, que aparece en su primer libro, y con el que él sanó. Ella tenía esa intuición, esa percepción que podía plasmar en sus poemas para ayudar a las personas a sanar .

Frágil y me solté

como una débil

leve flor de jacaranda,

pero miré mi altura

desde el suelo

y se elevó mi aura lila intenso: morado intrínseco

que se aferra a su árbol

por la lluvia

que la hace resistente, perdurable.

En la magnificencia morada me sostengo y soy

otra vez yo.

Nunca da tiempo, digo,

para arreglarlo todo

y partir con la tranquilidad que te da el orden....

si pudiera llevar conmigo unas hojas de menta,

de cedrón

(…)

A mis hermanos, todos,

les he escrito una carta donde dice

que nuestro abuelo Miguel fue hombre longevo,

que se murió de viejo,

que no toda la raza

lleva el estigma de padecer martirio.

Que el gen del sufrimiento no lo llevamos todos

en los huesos,

que tan sólo unos cuántos padecemos

eso que llega, así,

tan de repente, sin decir agua va o agua viene.

De pronto se desboca

como un río de sal eso que duele.

(…)

A todos mis hermanos

les he escrito una carta donde les digo:

dense tiempo para comer

su postre favorito...

Antonia Robles Aragón, 24 de marzo de 2022