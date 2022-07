Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 26 de julio de 2022, p. 7

Mujeres Afro en Escena surgió hace tres años con el fin de reconocer y revalorar el talento de estas creadoras en las artes. Es un proyecto que nace desde el corazón , afirmó en conferencia la gestora de la iniciativa, Alicia Olivares.

Creado a contracorriente en medio de la pandemia, el proyecto ahora también contempla dos nuevos rubros: el laboratorio de historias, para incentivar y conocer trabajos contados desde la visión afrodescendiente, y el foro Mujeres Afro Creadoras cuyo objetivo es incentivar el diálogo y ofrecer un espacio para formar comunidades.

La actriz, productora y directora de teatro comenzó a impulsar Mujeres Afro en Escena con una intención regional, su idea era crear oportunidades en Perú, de donde es originaria. Es una necesidad que tengo, si no se dan las cosas, pues abrir los espacios, crearlos, para ese reconocimiento y visibilización de la artista afrodescendiente , explicó.

Debido a las necesidades planteadas por la pandemia, la iniciativa se volvió digital. La virtualidad nos ayudó a conectarnos con muchas mujeres a nivel internacional, y eso es algo hermoso , señaló Olivares. De esa manera la propuesta se llevó a cabo en Costa Rica y Colombia, donde las comunidades locales promovieron los encuentros.

Para su tercera edición, que se celebra este año en México, algo similar ocurrió. Gracias al colectivo Poder Prieto y la compañía Mulato Teatro, que ofrecieron su apoyo a Olivares, el encuentro continúa creciendo a pesar de que los apoyos siguen siendo escasos. Dificultades vamos a tener siempre, pero la convicción como siempre digo es ese amor, esa pasión, que si quieres hacer algo, tienes que estar preparada para todo. Ese cambio lo vamos a hacer nosotros , sostuvo Alicia.

Poco apoyo

La directora de Mulato Teatro, Marisol Castillo, quien desde hace más de 30 años es gestora cultural, actriz y pedagoga, también ha encontrado pocas posibilidades en México. Ese apoyo, no llega. Lo primero es el no, y lo que uno esperaría es que la ayuda fuera inmediata, después de tantos años de invisibilización , aseguró.