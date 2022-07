Reuters

Periódico La Jornada

Martes 26 de julio de 2022, p. 2

Londres. El reciente aumento de los casos de hepatitis aguda entre los niños está probablemente relacionado con un virus infantil común, sugieren dos estudios independientes de investigadores británicos.

Varios países empezaron a notificar casos de inflamación hepática grave, o hepatitis de origen desconocido, en niños en abril.

Ahora se han detectado al menos mil 10 casos en 35 países, según la Organización Mundial de la Salud. En total, 46 niños han necesitado un trasplante de hígado y 22 han muerto.

Al principio, los expertos sugirieron que el adenovirus –un virus que causa el resfriado común– podría estar relacionado con el brote.

Adeno-asociado 2

Estudios dirigidos por la Universidad de Glasgow y el Hospital Great Ormond Street de Londres han sugerido que otro virus común, el adeno-asociado 2 (AAV2), estaba presente en la mayoría de los casos, y es probable que esté relacionado con las raras, aunque graves, complicaciones hepáticas.