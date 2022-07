Las Ultras, Elis y The Warning en Colombia

Rock al Parque anuncia en su cartel, a realizarse en Bogotá a finales de año, a Ultrasónicas, The Warning y a Elis Paprika. Tres generaciones de chavas cercanas entre sí y quienes son –dijeran los clásicos– dignas representantes, cada una en su propuesta sonoro/letrística, del rock mexicano. Empecemos con las Ultrasónicas, donde Jenny y Ali son puntales: ellas son fundadoras y protagonistas en las diferentes alineaciones de esta banda; ahora, después de un receso, junto con Rocksi, van a roquear al país sudamericano; por su parte, Elis es conocida, no sólo por ser una figura en la escena alternativa como música y compositora, sino también por su presencia en diferentes festivales; destaca su participación en algunos Vive Latino y este diciembre Paprika regresa a su ya conocida Colombia; The Warning es un fenómeno: las tres hermanas regiomontanas, Dany, Pau y Ale son reconocidas por tirios y troyanos con base en su éxito tanto en plataformas como por su extensa gira este año –casi 90 fechas repartidas en México, Estados Unidos y Canadá; en agosto, ellas estarán por acá–. Es de destacar que apenas, el pasado 24 de junio lanzaron Error, su tercer álbum. En https://youtu.be/DqPj-E_8f3c se puede ver y escuchar la fuerza del rock emitido por The Warning con ese grácil pero, valga la contradicción, poderoso toque metalero logrado por esta tripleta regia.