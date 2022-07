Todas estas medidas se especificaban en un documento confidencial cuya autenticidad podría ser cuestionada. Pero el documento presentado más tarde por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y aprobado por el gobierno de Echeverría recogía puntualmente las políticas ahí definidas. Las acciones posteriores de la SEP, de Anuies y de la UNAM coinciden con dichas políticas.

El documento recomendaba “adoptar medidas enérgicas… actuar con energía, celeridad y objetividad”. Y actuaron con celeridad, en septiembre de 1973 se puso en marcha el Colegio de Bachilleres. Con este motivo, el director general de la nueva institución dio una conferencia de prensa, en la cual dijo, entre otras cosas, que este colegio, directamente dependiente de la SEP, iría incorporando a su control y a sus sistemas, poco a poco, a todas las escuelas preparatorias de las universidades y del Politécnico, de instituciones particulares, a efecto de cumplimentar los acuerdos, fines y metas que hicieron surgir a esa institución. Esta institución manejará toda la educación media superior de todo el país .

Ninguna autoridad, ni de la SEP, ni de la UNAM o el Politécnico desmintió al funcionario, ni hizo el menor comentario. En realidad, desde tiempo atrás, las autoridades de la UNAM, encabezadas por el doctor Soberón, estaban ya comprometidas con este proyecto de la SEP. En abril de 1973 se suspendió la construcción de ampliaciones de los edificios de los planteles de la unidad del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. Grupos importantes de estudiantes y maestros del CCH se preocuparon por esta situación y organizaron reuniones, mítines y asambleas con la exigencia de que se continuaran las obras. Semanas después dichas obras continuaron, sin mayor explicación.