Jueves 21 de julio de 2022, p. 8

Muy pronto se cumplirán 10 años del fallecimiento de una mexicana por decisión, Chavela Vargas. Con la intención de conmemorarla se llevará a cabo un homenaje que todavía no está completamente definido, pero que contará con las canciones más representativas de la cantante de origen costarricense.

El concierto Chavela y sus mujeres, contará con las voces de Eugenia León, Ofelia Medina, Ely Guerra, Ximena Sariñana y Marisoul, quienes honrarán la manera en que la cantante de rancheras se volvió un referente de la cultura mexicana.

Más allá de tratar de ponernos en la piel de Chavela, es homenajearla. Considero que la diversidad es un ingrediente que proporciona muchas cosas increíbles, y yo no podría interpretar como ella lo hizo, nunca. Entonces si me pongo en esa comparación, siempre voy a salir perdiendo, no tiene caso. Por tanto, es importante más bien asumir siempre estas invitaciones con mucha humildad, con gran honor y haciendo un trabajo desde lo más profundo , señaló Ely Guerra en conferencia de prensa.

La cantante también considera que tras haber sido impedidos de trabajar, los músicos ahora tienen la fortuna de volver a estar frente al público. Es una bendición tener la oportunidad no solamente de llegar a los escenarios, sino además de llegar con contenidos tan maravillosos como el legado que Chavela dejó. Sobre todo, apoyada por grandiosos compositores que nos han dado gloria musical , dijo Guerra.

Para Ofelia Medina, el concierto también es una forma de evocar a Vargas. Creo que ella está presente cada vez que hacemos este homenaje. Es tan fuerte su ser, que trasciende el tiempo, y en verdad se siente cuando estamos en el escenario y se ponen imágenes de ella. Hay pietaje de ella misma hablando o cantando, entonces está presente , agregó.

El homenaje a Chavela Vargas estará acompañado por el mariachi Gama Mil y Los Macorinos, los dos músicos con quienes hizo sus últimas presentaciones. Para nosotros, los últimos 10 años compartidos fueron toda una historia , admitió Juan Carlos Allende, uno de los integrantes. Como músicos con mucha experiencia, anticipaban una gira sin sobresaltos al lado de La Chamana.

“Fue un total descubrimiento, y más en mi caso porque no sabía la trascendencia de lo que implicaba alternar con Chavela Vargas en todas las giras que nos tocó, año tras año a Europa, principalmente España y Francia, hasta que se cansó y dijo: ‘muchachos, ahí nos vemos; para mí ya’”, recordó Allende.