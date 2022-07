Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 21 de julio de 2022, p. 3

Ante la exigencia social, enfocada sobre todo en la mujer, de cumplir con ciertos criterios estéticos, como poseer un cuerpo delgado, la fotógrafa Patricia Aridjis (Contepec, Michoacán, 1960) desarrolló un proyecto entre 2012 y 2019 cuyos resultados se presentan con el nombre Mujeres de peso, en el Centro de la Imagen (CI).

Había reflexionado acerca de mi propia apariencia, cómo uno va envejeciendo o su figura cambiando. Uno mismo se compra estas ideas de que tiene que ser de determinada forma porque si no cumples con estos parámetros de belleza, te colocan en un anaquel de lo invisible, de lo no atractivo, incluso provoca cierta repulsión , expresa Aridjis en entrevista. El rechazo no sólo lo ejerce la pareja o la familia, sino también la sociedad y los ambientes laborales.

Con tres décadas de trayectoria, recién homenajeada por el Festival Internacional de la Imagen, Aridjis se dio a la tarea de retratar a una serie de mujeres tras conversar con ellas. Su idea original de hacer fotografía documental cambió de enfoque y la llevó a retratar a algunas en la intimidad de sus casas. Después, pensé: si hablaba del cuerpo tenía que hacer fotografías de desnudo .

Se trata de mujeres que por lo general Aridjis encontraba en la calle. Al abordarlas, les preguntaba “qué opinaban de su cuerpo. Posteriormente les explicaba que era fotógrafa y que estaba realizando un proyecto acerca de la percepción del cuerpo, y que me gustaría retratarlas. Algunas me dijeron: ‘No, claro que no’, pero varias contestaron que sí”.

Al platicar con sus futuros modelos, Aridjis asegura que “la primera capa de la cebolla era: no, la apariencia no importa; la belleza es interna. Luego hicieron comentarios muy fuertes de cómo eran rechazadas en su trabajo o por la pareja. Esas violencias sutiles que hay en el lenguaje como ‘Estás bonita, pero si estuvieras delgada te verías mucho mejor’”. Algunos de estos testimonios se reproducen en las paredes de la exposición, además de incluirse en un video de siete minutos realizado por el CI.

Son fotografías de estudio, con luces especiales, en las que se toman en cuenta diferentes factores compositivos, por ejemplo, una variación de poses y los pliegues del cuerpo que se vuelven escultóricos. Muchas de las imágenes, por su calidad artística, podrían parecer una pintura.