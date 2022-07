D

espués de 14 años, la Sociedad Acústica de Capital Variable entró nuevamente al estudio de grabación para entregarnos un par de discos: Ecos de un sonido colectivo, Vol. 1 y Vol. 2 (uno físico y digital y otro sólo en edición digital). Y la Sociedad es ahora un quinteto (excelente) con Alex Fernández en el violín, Xavier Quirarte en el bajo eléctrico y la voz, Adriana Camacho al contrabajo, Rodo Ocampo en la batería y el célebre Marcos Miranda en saxofones, clarinete bajo, flauta, tarogato y venova.

Platicamos entonces con Marcos, fundador del grupo en 1995, y Xavier, elemento intrínseco desde el año 2000.

Muy prolongado el silencio discográfico de la Sociedad. ¿A qué se debió?

M.M. –Se debió, básicamente, a que me cansé un poco de la producción de discos. Produje 27 discos como en 10 años, más o menos. Por otro lado, como que ya no tenía mucho sentido hacer discos; en ese momento comenzó a cambiar todo el rollo del mercado. Pero no dejé de grabar, tengo muchísimo material grabado durante esos 14 años.

X.Q. –Son varias circunstancias. La económica es la principal. Aunque finalmente no hay ninguna presión para sacar discos; las cosas se dan en un momento dado. Con esta nueva edición del grupo salió la necesidad de poder documentarlo

Es un quinteto con un bajo y un contrabajo. ¿Dialogan entre ustedes dos previamente a los ensayos o al armado de las piezas o todo sale espontáneamente?

X.Q. –No. Creo que lo principal de un grupo es hacer música. Nosotros nos juntamos en cada ensayo y hacemos música, no importa si tenemos una presentación o una grabación o lo que fuera. Así se fue trabajando la idea de dos bajos; no trabajamos independientemente, en cada canción vamos buscando hacer ese balance, para no estorbarnos y lograr un equilibrio.

¿Y qué te motivó a publicar nuevamente?

M.M. –Pues justamente que ya había pasado mucho tiempo, y, por otro lado, que ya es una nueva banda, con otro sonido. En cada disco, Sociedad Acústica tiene una propuesta sonora diferente.

Eso ha sido siempre. Desde el primer casete que sacaron hace ya 26 años, Sociedad Acústica ha sido un panóptico gigantesco de propuestas. Y aunque los discos no se parecen entre sí, siempre hay un sello de Marcos Miranda, una marca que puede apuntar a diferentes rutas, pero siempre con una cierta carga de espiritualidad, de ese misticismo que traes a flor de piel. ¿O tú qué opinas?