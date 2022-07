▲ Investigado por la FGJ, el ex secretario de Seguridad Pública y ex titular del Instituto de Vivienda se dejó ver ayer donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con inversionistas. ¿Qué hace aquí en Washington, viene a buscar al canciller? No . Pero está donde fue la reunión del Presidente? ¿Está aquí? , devolvió Collins. ¿Cuál es el estatus de su proceso? Ah, no sé, tendrían que preguntarlo en México . Pero usted qué puede decir . ”Yo no voy a decirles nada”. Foto tomada de redes sociales