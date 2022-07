M

ientras leo el libro seminal El destino de la civilización: Capitalismo financiero, capitalismo industrial o socialismo (amzn.to/3IBxFLy), el connotado investigador de economía de la Universidad de Misuri y asociado al Instituto Levy, Michael Hudson (MH) –a mi juicio, con el francés Thomas Piketty (amzn.to/3P5qT2P)– epitoma a uno de los más lúcidos economistas con abordaje geopolítico de Occidente, que han dejado muy atrás a los artificiales Premios Nobel de Estados Unidos (EU), Paul Krugman y Joseph Stiglitz, vinculados a los intereses financieros de Wall Street y los Clinton.

Desde el fractal de su atípica lucidez, en medio de la debacle occidental, MH se da el tiempo sereno de meditar sobre el ineluctable epílogo de Occidente ( whatever that means; bit.ly/3bXd3Rp). No es el único: el notable judío progresista galo Thierry Meyssan también aborda impecablemente “La agonía de Occidente (bit.ly/3yD0eDs)”.

En las antípodas de la muy respetable cosmogonía judía, el jázaro (amzn.to/2MR0PfM) globalista neoliberal, el megaespeculador con máscara de filántropo , George Soros (GS), en el foro de Davos, proclamó el peligro de extinción de la civilización occidental frente a Rusia y China (bit.ly/3O2dQ0V), para luego advertir en el portal Die Welt que en un futuro cercano EU podría convertirse en un “régimen represivo (https://bit.ly/3RryPNr)”. ¡Como si ya no lo fuera!

InfoBRICS desglosa las jeremiadas de GS en Davos a las que califica de luz verde para la Tercera Guerra Mundial, que rememora el canto de cisne de Sansón: me caigo, pero se caen los demás conmigo .

MH aborda el impublicable tema de la deuda desde los imperios griego y romano, pasando por las aristocracias medievales, hasta la hegemonía de la dupla Wall Street/La City (Londres), que ha fracturado a las sociedades entre una clase rentista y las plebes (sic) endeudadas .

Comenta que su país, EU, representa el imperio global que periclita en esta vía hostil a todas (sic) las sociedades que no se abren a sus mercados financieros para ser saqueadas por los oligarcas estadunidenses .