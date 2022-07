E

n la sala habilitada como oficina está el escritorio que comparten Alicia y Maricarmen. Son amigas. Fueron compañeras de trabajo en una imprenta y después en una pequeña editorial que fracasó a raíz de la pandemia. En la actualidad escriben historias para una radiodifusora. Los textos son leídos cada jueves por la noche por personas seleccionadas entre el público asiduo al programa Te lo cuento y lo vivo.

Alicia: –Ayer, por más que quise, no pude escribir nada. ¿Y tú?

Maricarmen: –Tampoco: pasé horas hablando con Rodolfo.

Alicia: -¿Que no van a verse hoy?

Maricarmen: –Sí, por fortuna. Después de los días horribles que tuve por el problema de mi hermano y mi cuñada me hace muchísima falta verlo, hablar con él.

Alicia: –Prométeme que no sólo hablarás de las cosas terribles que están sucediendo. Piensa que él estará tan harto como tú de escucharlas a todas horas.

Maricarmen: –Te juro que, aunque quiera, hay cosas en las que no dejo de pensar. Me obsesiona el caso de los migrantes que murieron asfixiados en la caja de un tráiler. No quiero ni imaginarme cómo estarán viviendo esa tragedia sus familias, con qué fuerzas seguirán adelante. Todo parece una pesadilla.

Alicia: –Pero es la realidad. Me angustia y me deprime tanto como a ti, pero no podemos cambiarla, a lo más que podemos llegar es a impedir que nos paralice. Mantenerse activo es un buen camino para lograrlo, así que ¡manos a la obra! (Ocupa su sitio tras el escritorio.) Antier me dijiste que estabas trabajando en una historia.

Maricarmen: –Dije que tenía una idea, pero no sé si te vaya a funcionar.

Alicia: –Cuéntame, yo te digo. (Acerca el block amarillo y toma un lápiz.) Voy a ir tomando notas.

II

Maricarmen. –Pensé en dos personajes: Ariel y Virginia. La historia comienza en el momento en que concluye la conversación telefónica en la que él le dice que, por un compromiso de trabajo olvidado, esa noche no podrá ir a verla como es costumbre que lo haga cada lunes. Virginia parece no darle importancia a la noticia y, sin embargo, terminada la comunicación, sigue junto al teléfono con la esperanza de que Ariel vuelva a llamarla y le diga que se equivocó al consultar su agenda: no tiene ningún compromiso de trabajo y podrá ir a verla. Desde luego no recibe la segunda llamada.

Alicia: –Suena bien, pero es sólo el arranque. Vamos por partes: ¿qué hace Virginia entre ese momento y el resto del día?

Maricarmen: –Procura mantenerse ocupada, y pensar menos en Ariel, en cómo poco a poco ha ido cobrando importancia en su vida sin que ella pueda explicarse por qué.

Alicia: –Porque está enamorada de él, pero se niega a reconocerlo. ¿Tiene otro compromiso?