Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 4 de julio de 2022, p. 5

Mónica Vergara, entrenadora de la selección mexicana femenil, cierra filas. Ningún ruido externo, dice, ni nada relacionado con el fracaso de la categoría Sub-20 varonil puede ser un peso para su equipo antes del inicio del Campeonato W de Concacaf, en el que buscan los boletos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Vergara reconoce que la eliminación del Tri comandado por Luis Pérez es un golpe duro para nuestro futbol , pero a su vez pone tierra de por medio. Este proceso es diferente, no cargamos con nada que venga del exterior. No dejaré que eso pueda meterse por alguna grieta . Ese blindaje implica mantener la confianza y compromiso con ayuda del público que asistirá hoy al estadio Universitario para su primer compromiso ante Jamaica.

Tenemos una gran oportunidad de hacer algo memorable , subraya convencida. Desde su análisis, enfrentar a las jamaicanas y luego a Haití tiene el mismo grado de dificultad que el medirse con Estados Unidos, potencia de la categoría, en el cierre de la fase de grupos.