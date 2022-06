Eso es lo que buscaré desde el primer asalto , advirtió Canelo en Los Ángeles, durante la presentación oficial de la pelea. (Golovkin) finge ser una buena persona, pero es un idiota que pretende ser un buen chico. Siempre dice que me estoy escapando, que tengo miedo. En todos lados habla mucha mierda .

▲ Un empate y un triunfo para el tapatío es el saldo de los combates anteriores, por lo que el 17 de septiembre en Las Vegas quiere despejar cualquier duda. Ayer hicieron la presentación del combate en Los Ángeles. Foto Afp

Después de caer estoy más motivado que nunca. Soy un peleador mucho más peligroso , recalcó el tapatío. Tengo muchas ganas de regresar más fuerte. Mucha gente toma uno o dos años para volver tras una derrota, pero yo estoy en el boxeo porque quiero ser uno de los mejores de la historia. Un nocaut, eso es lo que veo .

Golovkin, por su parte, derrotó en abril al japonés Ryota Murata unificando los cinturones FIB –que ya poseía– y AMB –en manos de su adversario– de los pesos medios (160 libras–72.6kg).

Hubo malas decisiones, pero es agua pasada , apuntó Golovkin sobre los resultados de las dos primeras peleas, luego de un intenso careo con el mexicano. Si este combate es tan personal para él, ¿por qué lo pospuso por tanto tiempo? Mientras yo seguía peleando, él participaba en torneos de golf. Me siento cien por ciento cómodo, aunque vayamos a pelear en su división de peso, no me importa .

De acuerdo con Espn, ambos peleadores generaron en 2017 una taquilla de 27.05 millones de dólares (mdd) por su primer combate, mientras en 2018 alcanzaron 24.47. Se espera que la misma tendencia se mantenga en esta tercera batalla.