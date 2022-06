Pienso que el boxeo es el deporte número uno de México, no el futbol; es de los que más triunfos le ha dado al país y no va a ser tan difícil llenar el Zócalo, porque los mexicanos lo llevamos en la sangre. De este acto puede que salga un próximo campeón mundial .

La clase, para la que ayer se hizo un ensayo con un pequeño grupo y que hoy dará inicio a las 8:00 horas, tendrá una duración de media hora y será dirigida desde las pantallas centrales por tres campeones: Ana María Guerrera Torres, David Rey Picazo y Mariana Barby Juárez.

Púgiles de distintas décadas, como Jackie Nava, Erik Terrible Morales, la Chiquita González, José Pipino Cuevas, Johny González, Carlos Cañas Zárate, Guadalupe Pintor, César Bazán Pérez, Isaac Tortas Bustos, Rafael Bazuca Limón, José Luis Bueno, Francisco Bandido Vargas, entre otros, estarán desplegados asesorando las clases, que se extenderán hacia la Avenida 20 de noviembre, para todas las personas que decidan asistir aun sin haberse registrado.

Los participantes inscritos, que tendrán acceso gratuito al Metro, Metrobús, RTP y Trolebús, portarán un chip, que es un GPS con el cual será posible medir en tiempo real el acceso a la plancha del Zócalo.

Hidalgo destacó que las reglas para cumplir y poder registrar el récord Guinnes, son permanecer en el lugar asignado durante la clase, portar siempre la gorra y la playera con el número de participante, seguir en todo momento las indicaciones de los instructores.

Van a ser 30 minutos continuos, durante los cuales no se podrán detener, sólo tendrán dos oportunidades de 20 segundos cada una para hidratarse. No podrán sacar el celular , advirtió el funcionario.

Estoy muy contento de participar de este reto, la clase más grande del mundo, de verdad que nunca nos imaginamos ser parte de algo tan grande como esto, así que estoy muy contento. Me encanta fomentar el deporte, la salud, el ejercicio , dijo Óscar Valdez, ex campeón mundial pluma.