Miguel Ángel Gil es uno de los directivos del Atlético de Madrid que han invertido tiempo y dinero en distintas áreas del equipo de San Luis. Sus esfuerzos, sin embargo, no han trascendido en las mesas de trabajo con dueños de la Liga Mx, donde hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien en el futbol , afirma el español.

El Atlético de Madrid tiene inversiones en el equipo potosino desde 2017. No obstante, insiste el directivo español, se han encontrado con obstáculos no calculados. Creo que ustedes no son conscientes de lo que es México a nivel futbolístico , advierte durante el cierre del encuentro virtual Summit de la Liga Mx; lo único que necesitan es regular, no tengo duda de que la Liga estaría entre las cinco mejores del mundo .

Gil recuerda lo ocurrido el 5 de marzo en el estadio Corregidora, donde aficionados del Querétaro y Atlas protagonizaron uno de los episodios más violentos del futbol en el país. Y al respecto concluye, resignado, que los dueños de los clubes se conformen con poquito teniendo lo que nadie: el público, que es mucho y muy apasionado . Por eso, aunque sigue con la idea de lograr un cambio, asegura que ”es una pena no regular”.