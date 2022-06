E

n la resistencia histórica de los pueblos indígenas frente al despojo de sus territorios, encontramos momentos de triunfo frente al Estado, cuyos destinos futuros no siempre tienen desenlaces consolidados de logro de justicia. Sin embargo, valoran los pasos adelante que logran dar, por la sencilla razón de que, en general, suceden como producto de su lucha, en la cual suelen pagar costos altos. Su horizonte de tiempo no corre en paralelo con la lógica temporal de los sexenios, lo cual no implica que desconozcan algunos que han significado un parteaguas. Es el caso de los yaquis respecto del presidente Lázaro Cárdenas y su histórico decreto de restitución que aún hoy día es el sustento jurídico y político y el parámetro de sus reclamos. No les falló el general Cárdenas, han sido sus sucesores que han incurrido en complicidades y despojos para evadir a la justicia profunda, cuya reversión hoy es planteada por el llamado plan de justicia de la 4T cuyo procedimiento de elaboración y resultados estarían en proceso de mostrar evidencias contundentes.

Como sabemos, está en curso la modalidad de intervención oficial hacia los pueblos indígenas denominada planes de justicia. Ya habrá ocasión de analizar su contexto y contenido, también en sus mecanismos de representatividad... Por lo pronto interesa destacar un proceso que se hermanaría con la justicia pero por decisión de sus actores y con buenas razones y agravios rechazaron la intervención de Sedatu e INPI y no aceptaron su inclusión en el modelo de los llamados planes.