Como colofón de su conferencia matutina, difundió el video de la canción El necio, del cantautor cubano que en su momento me cantó Beatriz . Tiene que ver con los principios, con los ideales. No se podría vivir ni llevar a cabo ninguna actividad social, política, religiosa si no se tiene por delante un ideal, una doctrina, una utopía , afirmó AMLO.