Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 7 de junio de 2022, p. a12

Los Ángeles., El estadunidense Phil Mickelson, campeón de seis majors, confirmó ayer su participación en la liga de golf financiada por Arabia Saudita, circuito que se inaugura este viernes en Londres y que pretende competir con el Tour de la PGA. La semana pasada se anunció también que el ex número uno del mundo Dustin Johnson y una docena de nombres conocidos se inscribieron para disputar la nueva serie de torneos, que ofrecerán algunas de las bolsas más ricas en la historia del golf. La PGA, que teme que la nueva organización le robe a sus estrellas, no ha emitido autorizaciones para ninguno de sus 14 miembros que ya han firmado con la serie rival; la decisión implicaría graves sanciones para los implicados. Johnson, según el The Daily Telegraph, recibiría 125 millones de dólares por unirse a la competencia.