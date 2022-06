Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 7 de junio de 2022, p. 4

Una mujer de contrastes y claroscuros: atractiva, provocadora, talentosa, rebelde, egocéntrica, histriónica, excéntrica, genial y soberbia, que vivió su vida con naturalidad, enorme pasión y desparpajo, así es como describen y recuerdan quienes conocieron y trataron a la poeta mexicana Guadalupe Pita Amor (1918-2000), de quien el pasado 30 de mayo se celebró su 104 aniversario de nacimiento.

En ese contexto surgió la novela Los demonios de mi cuerpo, de la escritora regiomontana Sandra Frid, publicada por la editorial Planeta, en la que la autora ofrece al lector un retrato íntimo y familiar, por momentos perturbador, de una mujer inigualable, indómita, mística y pecadora , apuntaron los editores.

Los demonios de mi cuerpo es una novela cronológicamente lineal que permite apreciar por qué Pita Amor fue como fue , explicó la escritora en charla con La Jornada.

De acuerdo con Sandra Frid, para escribir la novela se basó e inspiró en distintos libros, videos, documentos, entrevistas, así como en la misma obra poética de Pita Amor.

La novela por principio narra la situación, antecedentes y entorno familiar de la poeta, quien durante su niñez vivió entre los lujos de la aristocracia porfiriana de la época, pues su padre era dueño de una de las haciendas más grandes del estado de Morelos. Pita Amor, la menor de varias hermanas y hermanos, vivió su infancia en una residencia de unas 40 habitaciones y un ejército de sirvientes, en la calle Abraham González, en el centro de la Ciudad de México (hoy desaparecida), pero que, con la Revolución Mexicana, la familia fue venida a menos, comentó la autora.

A ella le tocó padecer esa situación y, por ser la hermana menor, en ciertas circunstancias fue relegada. Por ejemplo, mientras sus hermanas mayores estrenaban vestidos y les organizaban fiestas, a ella le modificaban la ropa que sus hermanas dejaban .