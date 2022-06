Del panorama político nacional

L

a favorable tendencia para Morena en la votación de los comicios del 5 de junio en cuatro estados necesariamente advierten un panorama político a favor de la 4T. El PRI es el perdedor principal de esta batalla comicial, pues aparece desquebrajado en sus estructuras orgánico-partidistas con la pérdida de gubernaturas y una notable descomposición no sólo en su dirigencia sino, además, en la falta de incidencia de sus antiguos cuadros políticos para evitar la caída partidista.

Es cierto, el PAN se mantiene como el principal partido opositor del país al conservar gubernaturas y presidencias municipales. No obstante, la carrera para los comicios presidenciales de 2024 se le complicará a la alianza opositora Va por México, que comandan Claudio X. González y el ideólogo empresarial Gustavo de Hoyos, ya que la candidatura común se desvanece con el notable resquebrajamiento del PRI y el PRD. Va por México tendrá una ardua tarea, pues será difícil convencer a Movimiento Ciudadano y al mismo PAN para tener un candidato de unidad para vencer en dos años a Morena.

Mario Trujillo Bolio

Un mapa guinda

Por la esperanza que brinda

de que haya un mejor país

en vez de una alianza gris

se pinta el mapa de guinda.

Benjamín Cortés V.

Rechaza los cobros por estudiar en la UNAM

Después del movimiento estudiantil de 1999, de las promesas como resultados del Congreso, la burocracia dorada quebrantó su fin público social.

Muchos hijos de obreros, empleadas y campesinas en los años 60 y 70 logramos tener estudios universitarios. Hoy, en la universidad campea el neoliberalismo: todo cuesta. Cada fase de los estudios tiene precio. Se cobra. Es una mercancía más.

Ni siquiera las cuotas de ingreso son voluntarias. Los iniciales 200 pesos (0.20 centavos) no dejan pagarlos. Dicen en ventanilla: no es posible. Cobran las cuotas voluntarias , ante la velada amenaza de pagas o te vas. Nuestros ilusionados universitarios no entran.

Ingresé a la Preparatoria 2 en 1963, siendo hijo de costurera de maquila. Ahora ni siquiera podría acercarme a preguntar. Hoy no puede ingresar un hijo de obrera. Todo se cobra, todo tiene precio.

En los 70, en Ciencias Políticas hubo prácticas en el primer año y en el Taller de investigación social, también. Las primeras de un solo día y las segundas, de tres a siete días, gratuitas según el programa de la materia, a Michoacán, Morelos, Capulhuac o Temascaltepec. Ricardo Pozas, impulsor de prácticas escolares, afirmaba que en los lugares, espacios y regiones concretas se iba a investigar investigando. Eso se olvidó.

Ciencias Políticas daba 30 pesos al día para alimentos; 30 fichas de trabajo, lápices y plumas; nos prestaban bolsas de dormir; daban transporte (movilidad al y en el lugar).

Ahora, en las prácticas cobran todo: gasolina, peaje, viáticos del chofer, más gasolina para moverse. Se prorratean los gastos entre estudiantes. Al profesor le exigen notas fiscales, si las demuestra le reintegran; si no, no. Éstas son las prácticas gratuitas de Ciencias Políticas.

Víctor Sánchez

Denuncia detención arbitraria de profesora colombiana en el AICM

Recibí por las redes sociales un mensaje de voz que contiene una denuncia de la docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Luisa Natalia Caruzo, el día de ayer que estuvo detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por razones que nunca le explicaron. Permaneció cuatro horas en esa situación, violatoria de sus derechos humanos y los de la comunidad académica latinoamericana a la que pertenece.