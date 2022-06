Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. a11

Después de la ratificación de Ricardo Cadena como director técnico, Chivas presenta cambios en su estructura deportiva. Además de las llegadas de Alan Mozo y Fernando González como refuerzos, la directiva del Rebaño ha designado a Gerardo Espinoza como estratega del Tapatío en la Liga de Expansión, con el objetivo de abastecer al primer equipo con jugadores jóvenes . El único descartado para este nuevo proyecto del club, enfatiza el director deportivo Ricardo Peláez, es Marcelo Míchel Leaño, remplazado por Mariano Varela como director de futbol institucional de manera definitiva.

Marcelo no entra, no está considerado , reitera Peláez en la presentación de refuerzos y entrenadores, sin excusar los resultados deportivos que han orillado a la directiva a tomar decisiones. No hay que justificar nada, hemos quedado a deber, no sólo yo. No hemos estado a la altura de las exigencias de una afición que quiere títulos. Hay gente que me está evaluando .