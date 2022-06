Afp y Ap

Sábado 4 de junio de 2022

París. Rafael Nadal clasificó a su decimocuarta final del Abierto de Francia después de que el alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, se retiró lesionado tras sufrir una grave torcedura del tobillo derecho al intentar recuperar un tiro en el segundo set, gritando de dolor antes de ser retirado de la cancha en silla de ruedas.

Estar en la final de nuevo es un sueño para mí, pero al mismo tiempo acabar el partido así es muy triste. Es muy duro ver llorar a Zverev, estaba jugando un torneo increíble , dijo Nadal, quien ayer cumplió 36 años y buscará mañana su corona número 22 en torneos del circuito Grand Slam ante el noruego Casper Ruud, quien eliminó al croata Marin Cilic por 3-6, 6-4, 6-2 y 6-2.

Con 7-6 (10/8) en el primer set para Nadal y bola para el espa-ñol para forzar el desempate (6-6) en el segundo, Zverev corrió por una pelota y al deslizarse sobre la arcilla se torció el tobillo derecho, y con evidentes gestos de dolor abandonó la pista en silla de ruedas, antes de regresar minutos después con muletas para decirle al juez que no podía continuar.

Nadal, cinco del mundo, abrazó al alemán, tercero del orbe, quien se despidió entre lágrimas.

“Es muy duro, muy triste para él. Es un buen colega, sé cuánto está luchando para ganar un Grand Slam y por ahora ha tenido mala suerte, pero sé que va a ganar muchos. Le deseo que se recupere rápido”, manifestó el balear en la entrevista a pie de cancha.

Espero que sea sólo una torcedura y no haya fractura , anotó Nadal, quien cada día asombra por la forma en que sale adelante en los partidos pese a vivir lesionado.

El español sufre desde los 18 años el síndrome de Müller-Weiss, enfermedad crónica e incurable en uno de los huesos del pie que le provoca episodios de mucho dolor.

A la pregunta de si cambiaría el título por un nuevo pie izquierdo que no le haga sufrir, Nadal lo tuvo claro: Un pie nuevo me permitiría ser más feliz en mi vida diaria. Tengo una vida por delante y en el futuro me encantaría ir a hacer deporte amateur con mis amigos. Mi felicidad va por delante de cualquier trofeo , agregó sin vacilar.

Juego frío

Nadal empezó frío, como el día lluvioso en París que obligó a cerrar el techo de la cancha Philippe Chatrier, con lo que las condiciones de la pista cambiaron completamente.