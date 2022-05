M

e dirijo a usted por primera vez. Le comento que, ocasionalmente, me visita en mi casa un grupo de militantes de base de Morena, cuya composición suele renovarse con frecuencia. Tocan base –como en tantos lugares debe ocurrir–, conversamos unos 10 o 15 minutos, a veces me dejan alguna publicación de Regeneración –el medio de Morena– y hasta la próxima. El pasado miércoles me dejaron una historieta –dibujos animados–, llamada La economía en la 4T: alejándonos del neoliberalismo.

En la historieta una niña, quizá de secundaria, conversa con su padre –un economista–, al volver de la escuela. Familia de clase media/media o algo menos. La conversación refiere al profesor de la niña, quien ha explicado temas sobre la economía mexicana incluidos en el Informe a la nación, el de usted, Presidente. Como tarea, la niña debe hacer un resumen explicando cómo entendió los temas; el padre le ofrece ayuda y, más aún, propone difundir ese resumen en el chat familiar y en las redes sociales. La historieta tuvo un tiraje de millón y medio de ejemplares.

Ese gran tiraje, más la metahistoria en que el resumen sería difundido, reflejan el interés de los militantes por la difusión de unas explicaciones, que incidan en los lectores, sobre lo que es una economía que se aleja del neoliberalismo . Usted, Presidente, tardó más de la cuenta –opino–, durante el tramo de su campaña presidencial, en incorporar a su discurso la repulsa al neoliberalismo; su acento estaba centrado en el horror de la corrupción. Finalmente asumió usted esa necesidad imperiosa. No obstante, el mismo día que recibí la historieta de Regeneración leí su opinión adversa: He llegado a sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo .