Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 31 de mayo de 2022, p. 8

Mientras la muñeca Lele, de la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, es usada para presumir al mundo la cultura mexicana, a sus habitantes les impiden venderlas a menos que paguen permisos, ya sea en dicha entidad o en la capital del país, reprochó Ignacia Mariano, originaria de esta localidad.

Dejó esta región queretana para vivir en la Ciudad de México ante la falta de oportunidades, pero se ha topado con las mismas restricciones: Nos dicen que sólo podemos estar si pagamos un permiso; en noviembre me quitaron mi mercancía quince días, y no me la dieron completa .

Mientras apoyaba a la comunidad wixárika que viajó a pie desde Jalisco para pedir ayuda de las autoridades federales para recuperar sus tierras, Ignacia relató que también los otomíes asentados en la capital sufren carencias, por lo que ante la falta de apoyos decidieron tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para respaldar desde ahí a otras comunidades.