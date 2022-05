Con esa perspectiva, Bernardo no sólo dedica su tiempo a componer canciones, también dirige retiros para mujeres en España, en los que la música siempre ha tenido un lugar fundamental. La cantante creció bajo la influencia de un padre melómano y una madre que daba terapia, así que de alguna forma terminó asimilando ambos estímulos en su vida adulta.

Siempre que se pasa por momentos oscuros del alma, se sufre, se está mal, pero después viene como un despertar y da lugar a una persona nueva. Es como si vamos evolucionando también a través de la sombra. Entonces es importante abrazar esos momentos de crisis existencial, de pena, de ruptura, de separación , explicó.

En su primer álbum, Trópico ideal, Bernardo decidió desarrollar sonidos inspirados en Latinoamérica. Tras haber convivido con músicos de Colombia, Chile y México, entre otros, obtuvo inspiración de proyectos musicales que hasta entonces no había escuchado, y así surgieron temas como Fruta, que formó parte de la banda sonora de la serie La casa de las Flores, con lo que que llamó la atención del público mexicano.

Pero para desarrollar Es el momento, decidió dar un nuevo giro, en el que los sonidos de la naturaleza pueden convivir con la electrónica. La relación que la cantante ha establecido con la música es de constante evolución .

Su público es diverso. No me gusta encasillarme en nada, creo que la música está para explorarla, no quiero limitarme. Estoy trabajando para concretar distintos tipos de sonido en cada disco .

A partir de sus emociones y experiencias personales, la cantante se inspira, y ahí también conecta con personas que se sienten identificadas con esa música, porque al final todas y todos pasamos por las mismas cosas de la vida y estamos hechos de lo mismo. Tenemos las mismas ganas de amar y ser amados; las mismas penas, las mismas alegrías, los mismos sueños. El camino vital es el mismo para todo el mundo que nace y muere, y entre medias hay un montón de experiencias que se van viviendo , explicó la española.

Sandra Bernardo se presentará mañana en el Foro del Tejedor, donde estará acompañada por músicos mexicanos. Tras su primer concierto en México, regresará a su país para actuar en Andalucía.