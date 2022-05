omo una falta de respeto a la historia del Tianguis Cultural del Chopo, un funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc otorgó un permiso –firmado y sellado– para que un particular, ajeno al Chopo, realizara un concierto en el Foro Radio Chopo ubicado en Aldama y Luna, una esquina ocupada por la comunidad del tianguis los sábados de los pasados 33 años. Unida a esta acción, los comerciantes ambulantes invasivos ubicados en el acceso sur –de Camelia al Eje 1 Norte– ya cuentan con lonas con el membrete/emblema de la alcaldía como estrategia para demostrar la anuencia/permiso de las autoridades para irrumpir con todo tipo de mercancía cada sábado en la zona. Estas decisiones unilaterales dañan, en su imagen y economía, a los verdaderos choperos quienes han hecho de estas calles un espacio emblemático para diferentes culturas juveniles desde hace más de 30 años; esta trayectoria le ha valido ser reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural de dicha alcaldía.

C

Mrs. Henry en México

Inspirados en el título de una canción de Bob Dylan, cuatro músicos de San Diego, California, deciden llamar a su banda Mrs. Henry. Daniel Cervantes, voz y guitarra; Blake Dean, bajo; Chad Lee, batería y Jody Bagley en los teclados se dedican desde 2012 a tocar una mezcla de rock californiano, folk, blues con algo de grunge. Estos muchachos recibieron en abril el premio por parte de San Diego Music Awards al mejor álbum de rock por su ópera Keep on Rising. Act I: The Sex Sell, Love Drugs, RockNRoll Society. Y como parte de la celebración vienen a roquear a México: mañana se presentan en la 6 edición del Beerfest de Teques, Morelos, al lado de Panteón Rococó e Inspector. Échenle una escuchadita Mrs. Henry en https://youtu.be/0PAU-qupyco