Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. 9

Nueva York., En un viaje a Nueva York a principios de la década de los 70, Robert Evans, ex jefe de Paramount, descubrió una rata muerta en la cama de su habitación de hotel. Según la nueva serie de Paramount+, The Offer, esa no fue una experiencia de viaje desafortunada que hoy resultaría en una crítica mordaz de Yelp, sino una advertencia de la mafia.

El jefe criminal Joseph Colombo creía que el libro de Mario Puzo El padrino era un insulto a los italoamericanos y no quería que Paramount lo adaptara a la pantalla grande.

La escena es a la vez horrible e hilarante cuando Matthew Goode y Evans salen corriendo de la ciudad, después de ordenar al productor de la película, Al Ruddy (interpretado por Miles Teller), que lo haga bien.

Lo que se revela en los 10 episodios de The Offer, que debuta el 28 de abril, es que la presión de la mafia fue sólo uno de los muchos obstáculos que Ruddy, Evans y otros sortearon para hacer la película.

No podía creer algunas de las historias , dijo Goode.

Agrega Patrick Gallo, quien encarna a Puzo: si amas la película, no vas a creer el tipo de cosas que se necesitaron para hacerla .

Aunque El padrino es un ejemplo extremo, Colin Hanks, que hace a uno de los personajes de la entonces propietaria de Paramount, Gulf + Western, dice que The Offer brinda una ventana a lo difícil que es realizar algo en Hollywood.

“Es un programa interesante para quienes han visto El padrino y la aman porque obviamente conocerán las locaciones, los personajes y habrá una idea de cómo se hizo la película. Pero creo que incluso si alguien no la ha visto es un examen bastante interesante”.