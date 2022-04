De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. 8

Alejandro Nápoles, mejor conocido como Sander, es originario de la Ciudad de México y desde muy pequeño tenía claro que su destino era dedicarse al entretenimiento infantil.

Se abocó, entonces, a animar fiestas, principalmente de niños de casi su edad, pues siempre le ha gustado contar historias divertidas a través de la música, como lo demuestra en su más reciente producción, Canciones para niños del futuro.

No me veo haciendo otra cosa, es mi pasión. Todo lo que implique estar cerca del público me apasiona. La producción que un espectáculo infantil conlleva antes de llevarlo a cabo me encanta; la adrenalina es algo que no cambiaría por nada , comenta Sander.

Durante 23 años dando espectáculos de tiempo completo ha tenido tropiezos, pero su misión es clara, asegura. El corazón le sigue latiendo al máximo y los nervios no desaparecen al comenzar una presentación.